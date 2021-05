Real Madrid - Mercato : Pérez a tranché pour Zidane !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

On dit Zinédine Zidane lassé par les critiques constantes, le scepticisme à son égard, alors qu'il a remporté trois Champions League et deux Liga en cinq saisons sur le banc des Merengue. Le journaliste de RMC Fred Hermel assure que le Français a pris la décision depuis longtemps de quitter son poste à la fin de la saison et que les conseillers de Florentino Pérez le pousseraient à accepter ce deuxième départ.

Pérez n'a contacté aucun entraîneur pour lui succéder

Seulement voilà, AS estime que ZZ devrait continuer au moins une saison de plus au Real Madrid ! Une source proche de Florentino Pérez assurerait que le président merengue n'a pris contact avec aucun entraîneur de renom pour la saison prochaine. Les trois principaux candidats au poste, Massimiliano Allegri, Joachim Löw et Raul, n'ont pas reçu de coup de fil pour les sonder.

En outre, Florentino Pérez préfèrerait voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il aurait conscience que cet effectif du Real est très limité en quantité, en qualité et qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Avoir remporté la Liga 2020, avoir atteint les demi-finales de la C1 cette saison tout en étant toujours en course pour le titre constitue un exploit à mettre au crédit de Zidane. Qui, en outre, serait l'une des conditions de Kylian Mbappé pour signer. Alors…