Real Madrid – Mercato : Perez a trouvé le remplaçant de Marcelo

Le mercato estival 2022 n’ouvre pas avant plusieurs mois, mais de nombreux clubs s’activent pour trouver des accords le plus tôt possible. Alors que, le latéral gauche brésilien, Marcelo va quitter le club en juin prochain son remplaçant a été identifié.

Selon 90min, Le Real Madrid est intéressé par le latéral gauche écossais d’Arsenal Kieran Tierney. L’Écossais de 24 ans aurait été supervisé à plusieurs reprises durant le mois de janvier et février par Juni Calafat, scout du Real.

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2026. Sa valeur est estimée par Transfertmarkt à 32 millions d’euros.

