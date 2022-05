Real Madrid - Mercato : Pérez accueille un premier renfort et rouvre la porte à Haaland !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid a pris un coup de massue sur la tête hier avec la prolongation de Kylian Mbappé. Pour quelqu’un qui disait rêver du club espagnol depuis son enfance, lui infliger deux vents est une chose assez inexplicable pour le commun des mortels. La Casa Blanca en a vu d’autres et se concentre déjà sur son avenir.

La preuve, Nicolo Schira affirme qu’un premier renfort va poser ses valises au Real Madrid d’ici peu : Alvaro Odriozola (26 ans). Prêté à la Fiorentina cette saison, le latéral droit espagnol reviendra concurrencer ses deux compatriotes Dani Carvajal et Lucas Vazquez.

Si ce retour était plus ou moins attendu à Madrid, Josep Pedrerol a affirmé hier soir que la « porte restait ouverte à Erling Haaland durant les deux prochaines années. » Une manière de faire comprendre à celui qui n’était qu’un plan B de Mbappé qu’il devient automatiquement un plan A aujourd’hui.

