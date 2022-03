Real Madrid - Mercato : Pérez aurait déjà signé 3 recrues... et un nouveau coach !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Grosse surprise ce dimanche matin puisque le journaliste espagnol David Sanchez-Canete, qui travaille pour DAZN et est passé par Real Madrid TV, va à contre-courant de tous ses homologues. Ceux-ci assurent que Florentino Pérez a conforté Carlo Ancelotti dans ses fonctions et que l'Italien continuera la saison prochaine du moment qu'il remporte la Liga ou, mieux, la Champions League. Il semblerait également que le président des Merengue n'a pas encore signé de contrat avec ses cibles estivales.

Pour Sanchez-Canete, c'est loin d'être la vérité. Pérez aurait déjà mis la main sur trois joueurs, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Kylian Mbappé, Erling Haaland et Aurélien Tchouaméni ! Mieux : pour entraîner ces Galactiques nouvelle génération, le dirigeant espagnol aurait décidé de remplacer Ancelotti par Julian Nagelsmann, qui connaît une première saison frustrante au Bayern Munich, où il fustige justement le recrutement. Plus que deux mois avant de savoir si Sanchez-Canete a de bonnes informations...

Pour résumer Alors qu'il a conforté Carlo Ancelotti dans ses fonctions, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se serait déjà mis d'accord avec un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et aurait déjà signé trois joueurs, dont Kylian Mbappé.

Raphaël Nouet

Rédacteur