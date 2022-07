Real Madrid - Mercato : Perez envisage un attaquant de Chelsea

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Depuis ses exploits à Leipzig, le Real suit de très prêt Timo Werner. Au poste d'attaquant de pointe, les Merengueont déjà acté le départ de Luka Jovic, et poussent maintenant Mayoral et Mariano Diaz vers la sortie, si bien que la seule option à la pointe de l'attaque est désormais Karim Benzema, qui va sur ses 35 ans.

Il n'est pas dans les habitudes de Florentino Perez d'attendre la dernière minute avant de sécuriser l'avenir de son club. D'après la Cadena SER, le Real pense toujours à l'attaquant allemand et a déjà préparé une proposition à Chelsea. Si la Casa Blanca venait à bouger cet été, ce serait pour un transfert, ou un prêt à option d'achat à hauteur de 35 millions d'euros pour Werner. En période de crise depuis son arrivée chez les Blues, on imagnie mal comment l'Allemand pourrait refuser le Real mais les Londoniens n'ont pas non plus pléthore d'options pour le remplacer. Affaire à suivre.