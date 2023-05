Real Madrid - Mercato : Pérez et Ancelotti face à un sérieux dilemme

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Certes, Karim Benzema demeure un grand attaquant. Et le Real Madrid l'a bien compris, puisqu'une prolongation de contrat du joueur jusqu'en 2024 ne fait plus de doute. Mais demeure une question majeure : le club espagnol peut-il se permettre, une saison encore, de ne compter que sur lui ? Peu probable.

Voici pourquoi la rumeur Harry Kane, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat à Tottenham gonfle de jour en jour. Dans son édition dominicale, AS confirme la tendance. Oui, l'attaquant anglais est une solution. Mais vite confrontée à un sérieux dilemme : mettre un montant important sur Kane cet été ou attendre Erling Haaland en 2024 et profiter de la clause de son contrat à Manchester City.

Pérez ne peut faire les deux

Florentino Pérez n'a pas les moyens de signer les deux hommes en un an. Au grand regret de Carlo Ancelotti qui, lui, attend un renfort dès les prochaines semaines. Reste à savoir ce que va décider la président madrilène, pas vraiment réjoui des résultats cette saison.