Real Madrid - Mercato : Pérez gratte un petit chèque avec un départ acté en douce

Alors qu'Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni sont les deux premières recrues estivales du Real Madrid, le président merengue, Florentino Peréz, voudrait désormais dégraisser son effectif et aurait finalisé un départ.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, spécialiste des transferts, le Real Madrid aurait vendu Mario Gila à la Lazio Rome contre un chèque de 6 millions d'euros. Le club merengue devrait garder 50% des droits du défenseur central espagnol, qui a disputé deux matchs avec l'équipe première la saison dernière.

🔜📝 Mario #Gila to #Lazio from #RealMadrid for €6M as bonuses. Contract until 2027. Real will have the 50% on the future sale. #transfers