Real Madrid - Mercato : Pérez invité à oublier Bellingham, le dossier du latéral droit avance

Le dossier Jude Bellingham se complique chaque jour un peu plus. Désormais, le Borussia Dortmund voudrait garder le milieu anglais en lui accordant le meilleur salaire de son histoire et en fixant dans son contrat une clause de départ pour l'été prochain. Et si jamais le joueur maintient sa volonté de quitter la Bundesliga, il reste Manchester City, Liverpool ou Chelsea entre lui et la Maison Blanche. Bref, difficile de tirer des plans sur la comète avec lui. Ce qui a incité le consultant d'El Chiringuito Jorge d'Alessandro à inviter Florentino Pérez à mettre le paquet sur Gabri Veiga (Celta Vigo), une piste déjà évoquée à plusieurs reprises.

Reece James (Chelsea) dans le viseur mais...

Par ailleurs, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur fait le point sur le poste de latéral droit, que le Real Madrid voudrait renforcer, Dani Carvajal n'étant pas éternel. Deux pistes se dégageraient pour le moment et elles sont alléchantes : Reece James (Chelsea) et Jérémie Frimpong (Leverkusen). Le dossier Frimpong semblant plus simple à conclure car James est adoré chez les Blues, où il vient de signer un contrat longue durée (jusqu'en 2028)...