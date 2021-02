Real Madrid - Mercato : Pérez joue un jeu trouble avec Zidane et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Eliminé en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne par l'Athletic Bilbao, humilié en Coupe du Roi par les amateurs d'Alcoyano, largué en Liga par l'Atlético (10 points de retard), le Real Madrid n'a plus que la Champions League pour sauver sa saison. Et Zinédine Zidane pour sauver sa tête. Mais vu le niveau de jeu des Merengue depuis plusieurs mois, pas sûr qu'ils puissent remporter une 14e Coupe aux grandes oreilles. Pour les médias espagnols, cette saison 2020/21 devrait marquer la fin du second mandat du Français sur le banc madrilène.

Changer de coach, c'est fragiliser le projet sportif

D'ailleurs, les médias espagnols ne parlent même plus de ZZ pour la saison prochaine. Ils spéculent sur le nom de son remplaçant. La Cadena SER estime qu'une promotion de la légende Raul, qui s'occupe de la réserve, est dans les tuyaux. D'autres pensent que l'ancien entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri est en pole position.

Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas un bon signal envoyé à Kylian Mbappé, que Florentino Pérez rêve de recruter. En effet, l'attaquant du PSG veut des garanties pour venir. Un projet sportif clair. Changer de coach, c'est prendre le risque que l'équipe ne soit pas en mesure de remporter la C1 en 2022, la priorité du champion du monde. Qui voyait, en outre, d'un bon œil de travailler sous les ordres de Zidane. Voilà pourquoi Pérez ne dira jamais publiquement que son entraîneur ne sera pas reconduit. Il aurait trop à perdre dans un dossier Mbappé qui lui tient à cœur…