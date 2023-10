Real Madrid - Mercato : Pérez ne lâche pas cet ancien de l’ASSE et de l’OM

Si le Real Madrid envisage de faire au moins un très gros coup en attaque avec l’arrivée soit de Kylian Mbappé (PSG) soit d’Erling Haaland (Manchester City) l’été prochain, les Merengue visent plusieurs autres étoiles dans le secteur défensif.

Comme révélé depuis quelques semaines, le canadien Alphonso Davies (Bayern Munich, 22 ans) est une priorité au poste de latéral droit et un axial est aussi recherché. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, deux joueurs ont particulièrement la cote : Antonio Silva (Benfica, 19 ans) et William Saliba (Arsenal, 22 ans).

Concernant l’international tricolore, la Maison blanche va quand même devoir sortir le carnet de chèque, l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OM ayant prolongé l’été dernier chez les Gunners jusqu’en juin 2027 sans clause libératoire. Aujourd’hui, Saliba est une pièce maîtresse de l’effectif de Mikel Arteta à Arsenal.

