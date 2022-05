Real Madrid - Mercato : Perez prépare un gros coup en 2023 pour digérer le couac Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Si le Real Madrid a raté Kylian Mbappé (PSG), la Maison blanche reste très performante en matière de négociations de joueurs en fin de contrat. Après David Alaba (Bayern Munich) à l'été 2021 et Antonio Rüdiger (Chelsea) attendu au 1er juillet à Valdebebas, les Merengue planchent déjà sur le bon coup de l'été 2023.

D'après AS, ce sera bel et bien le Bayern Munich qui sera le dindon de la farce 2023 et la priorité se nomme Serge Gnabry (26 ans). Pour l'heure très discret en déclarations médiatiques autour du cas de l'international allemand, Florentino Perez compte bien profiter des difficultés munichoises à obtenir un accord autour d'une prolongation pour rafler la mise.

Avisé de cet intérêt du Real Madrid, Serge Gnabry n'est pas franchement pressé à l'idée de répondre aux propositions d'un Bayern Munich décrit comme « pessimiste » sur ses chances de conserver le natif de Stuttgart. Après, entre la vision espagnole et la réalité des fans, il y a toujours un gap que le dossier Mbappé nous a rappelé...

