Real Madrid - Mercato : Pérez prépare une offre pour une révélation de la Coupe du monde

On en est encore au stade de la rumeur. Certes. Mais selon le toujours bien informé Alfredo Pedulla, spécialiste des transferts, le Real Madrid commence à s'activer sur le dossier du défenseur central croate, Josko Gvardiol. Agé de 20 ans, et particulièrement brillant en Coupe du monde avec la sélection croate, le joueur évolue au RB Leipzig qui, on s'en doute, ne laissera pas partir son élément à moins de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Voilà pourquoi, selon Pedulla, le Real Madrid préparerait "une grosse offre." A suivre.