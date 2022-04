Real Madrid - Mercato : Pérez reste zen pour Mbappé malgré la dernière offre du PSG

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il y aurait de quoi trembler, pour le Real Madrid, au vu des dernières rumeurs concernant Kylian Mbappé. Il y a d'abord le prodige qui annonce dimanche soir que de nouveaux éléments le font réfléchir et qu'il envisage de prolonger au PSG. Ensuite, c'est Daniel Riolo qui confirme qu'il va rester à Paris la saison prochaine. Enfin, ce mardi, on apprend que les "nouveaux éléments" seraient une offre d'un grand club anglais, Liverpool ou Manchester City. Mais voilà, la Maison Blanche en a vu d'autres tout au long de son histoire et elle n'est pas du genre à vaciller pour si peu.

Selon Marca, « des sources très proches du joueur ont assuré hier que Mbappé est toujours déterminé à jouer pour le Real Madrid et que les déclarations ne sont que le produit de l’énorme pression du Qatar, du PSG et de la France ». Florentino Pérez n'aurait « aucun doute sur le fait que la décision de l’attaquant n’a pas changé et ne changera pas ». Les enjeux sont énormes pour les uns comme pour les autres. Car le Real aurait fait savoir à Mbappé que s'il ne venait pas cet été, le train risquait de ne pas repasser...

Pour résumer Le Real Madrid serait toujours confiant concernant l'arrivée de Kylian Mbappé malgré les dernières révélations à propos d'une prolongation au PSG. Daniel Riolo a en effet affirmé que le champion du monde allait rester dans la capitale.

Raphaël Nouet

Rédacteur