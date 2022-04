Real Madrid - Mercato : Pérez serein face au PSG et au FC Barcelone pour Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce samedi, El Mundo Deportivo assure que le FC Barcelone est entré dans le sprint final des négociations pour le recrutement d'Erling Haaland. Hier, c'est Le Parisien qui expliquait que le Qatar était prêt à vers une somme ridiculement élevé à Kylian Mbappé (150 M€) pour prolonger son contrat au PSG. Des rumeurs qui en feraient trembler plus d'un. Mais pas Florentino Pérez.

Selon AS, le président du Real Madrid reste de marbre face à toutes ces spéculations. Le quotidien sportif assure que les Merengue sont persuadés que Mbappé signera bien chez eux cet été, de même qu'Aurélie Tchouaméni. Et qu'en ce qui concerne le Norvégien, il ne fait aucun doute qu'il aimerait mais encore faut-il qu'il accepte de faire quelques petites concessions salariales. En tout cas, deux des trois priorités de l'été seront au Bernabeu en juin. Malgré les rumeurs et autres gesticulations qataries.

El Real Madrid conoce las intenciones de Mbappé, Haaland y Tchouaméni https://t.co/wvnXfFOuZJ — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) April 9, 2022

Pour résumer Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, n'aurait aucun doute sur sa capacité à attirer Kylian Mbappé, Erling Haaland et Aurélie Tchouaméni la saison prochaine malgré les offensives du PSG, de Manchester City ou du FC Barcelone.

Raphaël Nouet

Rédacteur