Real Madrid - Mercato : Pérez veut signer un autre attaquant avant Mbappé et Haaland

Qui dit mercato dit rumeurs. Et les plus folles vont bien entendu gagner le Real Madrid et son effectif de stars, appelé à vouloir tout gagner chaque saison. On le sait, les dirigeants du club madrilène, Florentino Pérez en tête, sont bien décidés à frapper fort dans les prochains mois en tentant le coup pour deux joueurs de haut calibre, Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Deux envies qui coûtent cher, en dépit du fait que l'attaquant parisien, notamment, sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Voici sans doute pourquoi il faut se méfier de certaines rumeurs. Et en particulier de la dernières avancée par footmercato, et qui indique que le Real suivrait avec grande attention le dossier Matheus França de Oliveira, pépite annoncée de Flamengo et sous contrat avec le club brésilien jusqu'au mois de juin 2025.

Agé de 17 ans, seulement, et déjà apparu dans les sélections de jeunes au Brésil, le joueur aurait une clause libératoire de...100 millions d'euros. On doute très franchement de la volonté du club merengue de mettre autant d'argent sur un seul élément. Surtout quand celà correspond à un tel pari. A suivre...