Real Madrid - Mercato : Pérez vise le le meilleur défenseur du Mondial adoubé au Stade Rennais

C’est peu dire que la Croatie ne partira pas favorite contre le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde (16h). Les Vatreni, qui ont terminé deuxièmes de leur groupe derrière le Maroc, mais devant la Belgique, pourront néanmoins compter sur le meilleur défenseur aux yeux de Lovro Majer : Josko Gvardiol (RB Leipzig, 20 ans).

Majer adouble Gvardiol

« Je le connais depuis longtemps et il n’a pas changé, même si sa progression est incroyable, affirme le milieu de terrain du Stade Rennais formé avec lui à Zagreb. C’est le meilleur défenseur de la Coupe du monde. » Si cette phrase reste d’actualité cet après-midi, cela signifiera que Neymar et consorts auront passé une mauvaise journée. Et le Real Madrid, qui suit Gvardiol, sera conforté dans ses certitudes.

Bastien Aubert

Rédacteur