Real Madrid - Mercato : plus que 3 jours pour trouver un club à un flop

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Contrairement à ce que fait le FC Barcelone, le Real Madrid n'a pas l'intention de laisser des joueurs dans un loft pendant sa tournée américaine. Son but est donc de trouver un point de chute à ses indésirables avant son départ pour les Etats-Unis, mardi prochain. Parmi ceux-ci, il y en a un en particulier qui pose problème : Reinier. Le milieu offensif brésilien de 20 ans sort de deux années de prêt ratées à Dortmund. Son niveau de jeu actuel est très loin des standards du Real Madrid, qui cherche donc à l'envoyer de nouveau faire ses dents loin de Madrid.

Le souci, c'est qu'ils ne sont pas nombreux à vouloir d'un flop ! Selon AS, ils ne seraient que deux : Valladolid et le Torino. Chez La Pucela, Reinier serait drivé par la légende Ronaldo, propriétaire du club et proche du Real Madrid, ceci expliquant cela. Le Torino, lui, semble aimer le danger puisqu'il s'est notamment fait prêter un autre énorme flop, le Marseillais Radonjic...