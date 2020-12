Real Madrid - Mercato : Pochettino finalement en route pour le PSG ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C'était écrit, Mauricio Pochettino allait succéder à Zinédine Zidane. Après la déroute du Real Madrid face à Donetsk (0-2), les Merengue étaient tout proches d'une élimination en Champions League. Florentino Pérez avait alors donné un ultimatum à son entraîneur : ne pas perdre un seul des trois matches suivants, à Séville, contre Mönchengladbach et le derby face à l'Atlético. L'insubmersible Zizou a répondu aux attentes, remportant les trois rencontres sans encaisser un but. Le Real est qualifié pour les 8es de finale de la C1 et co-leader de la Liga. Tout va bien pour lui. Mauricio Pochettino, qui patientait dans l'ombre, va continuer de ronger son frein.

Des contacts existent avec Leonardo

Seulement, l'entraîneur argentin, sans club depuis plus d'un an et son renvoi de Tottenham, n'aurait pas l'intention d'attendre éternellement que Florentino Pérez finisse par virer Zinédine Zidane. Et ce, même si diriger les Merengue est un rêve pour lui et qu'il sait être le favori numéro un. Entraîner à nouveau commence sérieusement à le démanger.

Du coup, l'ancien défenseur central serait à l'écoute de toutes les propositions intéressantes. Et il s'avère que l'un de ses anciens clubs, le PSG en l'occurrence, pourrait très vite avoir besoin de ses services. Thomas Tuchel est de plus en plus critiqué et un nouveau revers à Lille dimanche, une semaine après le 0-1 au Parc contre l'OL, pourrait lui coûter sa place. Selon les médias espagnols, des contacts auraient déjà été pris entre Leonardo et Pochettino. Et ce dernier serait d'accord pour venir…