Real Madrid - Mercato : Pogba poussé chez les Merengue par Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Difficile, actuellement, de connaître la couleur du maillot de Paul Pogba pour la saison 2021/22. Un coup le Poulpe est sur le point de prolonger à Manchester United, un autre il veut aller jouer au Real Madrid, un autre il veut retourner à la Juventus Turin, un autre il ne serait pas insensible à l'intérêt du PSG… Aux dernières nouvelles, son départ d'Angleterre serait acté.

Et l'une des raisons à sa non-prolongation serait que MU payerait l'arrivée de Cristiano Ronaldo ! Le Portugais et ses plus de 30 M€ par an pèsent d'un poids énorme sur la masse salariale d'un club qui s'est toujours montré très généreux avec ses joueurs. Du coup, il ne serait plus possible pour les dirigeants de proposer les 12 M€ annuels à Pogba. Déjà qu'il y a plein de choses qui insupportent le champion du monde à Old Trafford, si en plus il doit revoir ses émoluments à la baisse…

Ole Gunnar Solskjaer confirmed that Paul Pogba and Raphael Varane will be missing for Manchester United’s match against Watford today.



What would your starting XI be?#MUFC #WATMUN pic.twitter.com/HnpleHOJPI — United View (@unitedviewtv) November 20, 2021