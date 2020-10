Real Madrid – Mercato : Pogba rêve toujours du Real et lance le choc contre le PSG

Paul Pogba au Real Madrid, ça faisait longtemps ! Ce vieux serpent de mer est ressorti du placard hier en conférence de presse, quand Pogba (27 ans) a été interrogé sur sa situation personnelle. L'ancien joueur de la Juve a d'abord évoqué sa possible prolongation à MU, lui qui entre dans la dernière année de son contrat. «Ça a beaucoup parlé et moi non. Je préfère être concentré sur le ballon et surtout ma reprise. On ne m’a rien dit. Je n’ai pas parlé avec Ed Woodward (vice-président exécutif de MU). Pour l’instant, je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Je pense qu’il y aura un moment où le club viendra me parler et peut-être me proposer quelque chose, ou pas», a expliqué le milieu des Bleus.

« Ce serait peut-être un rêve »

Interrogé ensuite sur le Real Madrid, le champion du monde n'a pas fait dans la langue de bois. «Pour l’instant, il ne s’est rien passé, a-t-il expliqué. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Je pense à moi, à bien revenir, à sortir de grosses performances. Après, oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C’est un rêve pour moi pourquoi pas un jour. » Et à Pogba de nuancer : « Je suis à Manchester et j’aime mon club. Je prends du plaisir et je veux tout faire pour remettre le club où il le mérite. »