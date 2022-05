Real Madrid - Mercato : pour Benzema aussi, ça bouge !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

C'est le souvent bien informé média espagnol, El Confidencial, qui donne l'information depuis quelques minutes. Karim Benzema, l'attaquant français du Real Madrid qui réalise une saison exceptionnelle, aurait déjà entamé des discussions avec la direction du Real pour prolonger son contrat jusqu'en 2024, l'actuel prenant fin dans un an, en 2023.

Les négociations seraient même à un "stade avancé", selon le média. A suivre.

