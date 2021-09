Real Madrid - Mercato : pour Mbappé, Pérez a tenté de faire comme le PSG avec Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Plus les jours passent, plus les langues se délient concernant le non-transfert de Kylian Mbappé cet été. Il s'avère, déjà, que le PSG n'a jamais été réellement vendeur, même si Leonardo a sous-entendu le contraire. Le Real Madrid avait beau faire des offres, le club de la capitale ne donnait pas suite. Ce dimanche dans Marca, on apprend que les dirigeants merengue ont définitivement perdu espoir le 31 août, à quelques heures de la clôture. Non sans avoir au préalable tenté le tout pour le tout.

Ainsi, ils auraient fait appel au super agent Kim Joorabchian, iranien ayant ses entrées auprès des Qataris. Dans l'idéal, il aurait dû avoir le même rôle que Pini Zahavi en 2017 pour le PSG avec Neymar. Celui consistant à rendre l'impossible possible. Mais l'émir en a décidé autrement. La bonne nouvelle pour le Real Madrid, c'est que l'été prochain, il n'aura besoin d'aucun agent pour recruter Kylian Mbappé !

