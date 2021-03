Real Madrid – Mercato : pourquoi le dossier Haaland va être repoussé à 2022

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid et Zinédine Zidane veulent faire d'Erling Haaland leur nouvelle tête de gondole. Mais pour recruter le cyborg norvégien, auteur pas moins de 33 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison, les Merengue devront sortir le chéquier.

Selon les informations d'ESPN, Dortmund aurait fixé le prix de Haaland à 180 millions d'euros cet été. Un montant que la Maison Blanche ne devrait pas être en mesure de payer. Mais les dirigeants madrilènes pourraient jouer la carte de la patience dans ce dossier et attendre juin 2022, date où une clause de départ de 75 millions d'euros sera activée pour l'ancien joueur de Salzbourg, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia.

🇳🇴 Erling Haaland (20) wasn’t happy even after finding a late equalizer for @BVB v. Köln.



☑️ 31 games

⚽️ 33 goals

🅰️ 8 assists

🇩🇪 21 goals in the Bundesliga



Feels his production should be winning more games.



Fire in his belly. 🔥 pic.twitter.com/CsQaZB3S6B