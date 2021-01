Real Madrid - Mercato : pourquoi le PSG n'a pas directement contacté Ramos

Les relations entre les Qataris et les deux géants espagnols sont antipodes. Avec le FC Barcelone, c'est la guerre depuis que le club catalan a critiqué le dopage financier au PSG après avoir accepté un très généreux contrat de sponsoring de Qatar Airways. Avec le Real Madrid, en revanche, c'est l'entente cordiale. Les deux clubs ont un pacte de non-agression qui interdit à l'un comme à l'autre de recruter un joueur sans l'accord de ses dirigeants. C'est pourquoi Florentino Pérez ne fait pas une cour effrénée à Kylian Mbappé, c'est aussi pourquoi Nasser al-Khelaïfi n'a pas encore dégainé une offre astronomique pour Sergio Ramos.

Le journaliste de RMC Fred Hermel a rappelé combien Pérez et al-Khelaïfi tiennent à cet accord non écrit entre eux. Et qu'à ce titre, malgré ce qui a été dit dans la presse espagnole, le PSG ne va pas négocier avec Sergio Ramos tant que le Real Madrid n'aura pas officialisé son futur départ. Et même après cela, il demandera d'abord l'autorisation aux Merengue pour parler avec l'Andalou.

Cela va un peu à l'encontre de ce qu'ont raconté les journalistes d'El Chiringuito hier, au sujet de ce que Sergio Ramos a dit à Florentino Pérez au terme de leur entretien pour une prolongation : « Je ne vais pas accepter l’offre que vous m’avez formulée, raconte Josep Pedrerol. Je me suis senti abandonné, j’ai l’impression que vous voulez que je m’en aille. Je vais donc écouter les autres propositions. Quelqu’un au PSG m’a raconté qu’ils ont prévu une super équipe avec moi et Messi ». Donnée pas prise en compte par de nombreux médias : Paris est encore plus en difficulté au niveau financier que le Real à cause de la crise sanitaire. Recruter Ramos et Messi, même libres, a un coût très élevé que le club ne peut pas assumer actuellement.

