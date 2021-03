Real Madrid - Mercato : Ramos a l'argument ultime pour forcer Pérez à le détourner du PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Le Real Madrid était censé passer un très mauvais moment face à l'Atalanta Bergame et son football de feu en 8es de finale de la Champions League. Finalement, les hommes de Zinédine Zidane sont passés relativement tranquillement, s'imposant à l'aller (1-0) comme au retour (3-1). En Italie, ils avaient souffert dans le jeu mais hier, ils ont montré qui était le patron. Ça n'aura échappé à personne, le Real est redevenu maître des événements depuis que Sergio Ramos a fait son retour de blessure.

Buteur hier soir sur pénalty pour porter le score à 2-0, le défenseur andalou de 34 ans peut se vanter d'être un véritable porte-bonheur pour les Merengue : avec lui sur le terrain, ils n'ont plus été éliminés de la Champions League depuis 2015 ! Vainqueur des éditions 2016, 2017 et 2018, il avait manqué le match retour contre l'Ajax (1-4) en 8es de finale en 2019 pour avoir forcé une suspension, pensant que la qualification était assurée après la victoire à Amsterdam (2-1), et il était suspendu contre City (1-2) la saison passée après avoir été expulsé à l'aller (1-2).

Alors qu'il continue de lui proposer deux années supplémentaires avec une réduction de salaire de 10%, Florentino Pérez ferait mieux de réfléchir au meilleur moyen de conserver Sergio Ramos. Le président madrilène étant obnubilé par les victoires en C1, le plus sage serait de conserver son talisman andalou…

Real Madrid have not been eliminated from the Champions League with Sergio Ramos in the lineup since 2015 🍵 pic.twitter.com/eT3Qmsxuht