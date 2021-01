Real Madrid - Mercato : Ramos, une fin à la CR7 ?

La révélation par El Chiringuito de la teneur de la réunion entre Sergio Ramos et Florentino Pérez pour une prolongation a glacé les supporters du Real Madrid. Le capitaine de l'équipe n'a pas accepté la proposition de deux ans moyennant une baisse de 10% de son salaire et a déclaré à son président que l'aventure se terminerait en juin. Le PSG lui aurait dit qu'il l'attendait et qu'il retrouverait Lionel Messi la saison prochaine. Manchester United est également à l'affut.

Personne n'y trouve son compte à l'arrivée

Le quotidien AS a consacré un sujet à cette négociation a priori dans une impasse et qu'il s'agit d'une affaire Ronaldo 2.0. Pour le quotidien sportif espagnol, toutes les parties seront perdantes. Ramos parce qu'il va quitter un endroit où il est une idole et que ce départ laissera un goût amer dans la bouche des socios, qui ne lui accorderont pas la place qu'il mérite pourtant dans l'histoire de leur club. Le Real Madrid parce qu'il va se séparer d'un joueur très compétitif malgré son âge, qui effraye ses adversaires par sa seule présence et un leader du vestiaire.

AS rappelle que Cristiano Ronaldo et le Real Madrid se sont séparés sur trois Champions League consécutives. Depuis, ni le club espagnol ni le Portugais n'ont réussi à remettre la main sur la Coupe aux grandes oreilles. Un tel exemple devrait servir d'avertissement à Florentino Pérez…