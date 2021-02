Real Madrid - Mercato : Ramos vers la sortie à cause de Bale ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C'est la rumeur la plus improbable du jour mais comme elle émane d'un quotidien réputé pour son sérieux (AS), on se doit de la relayer. Petit rappel de la situation : Gareth Bale est actuellement prêté à Tottenham mais il reviendra en juin au Real Madrid, où il lui restera une année de contrat. Et vu comme il s'est fait tacler par José Mourinho hier, il y a peu de chances que le Gallois soit définitivement transféré chez les Spurs. Et peu de chances également qu'il fasse une croix sur sa dernière année à Madrid, le ressentiment entre les deux parties étant énorme. Et puis, il y a le cas Sergio Ramos, en fin de contrat en juin et à qui il a été demandé une réduction salariale de 10% pour prolonger.

Ramos pourrait faire un effort, pas Bale

La théorie d'AS, c'est que les cas des deux stars sont liés. Selon lui, le Real Madrid, en difficulté financière à cause de la crise du Covid-19 et de la réfection du Bernabeu, a besoin de faire des économies sur le salaire de Ramos pour mieux pouvoir payer celui de Bale (30 M€) la saison prochaine ! Il compterait sur la compréhension du défenseur central espagnol, conscient que le Gallois, lui, ne fera aucun effort.

Là où ça devient difficile à croire, c'est que Ramos a refusé l'offre des Merengue et se dirige vers la sortie. Florentino Pérez serait-il prêt à perdre son capitaine et âme du club depuis seize ans pour pouvoir payer un joueur qui l'a déçu au plus haut point et se comporte comme un mercenaire ? L'avenir le dira…