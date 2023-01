Real Madrid - Mercato : rebondissements pour l’avenir de Benzema et Modric !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

L’avenir de Karim Benzema (35 ans) en équipe de France est déjà scellé. Comme il l’a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux avant les fêtes de fin d’année, l’attaquant du Real Madrid a pris sa retraite internationale. Au sujet de son futur à la Casa Blanca, on sait qu’une prolongation de contrat était dans les tuyaux ces dernières semaines mais Benzema ne voit toujours rien venir sur le plan concret. Faut-il s’en inquiéter ? A priori... oui !

Podcast Men's Up Life

Pedrerol tranquille pour Benzema...

« Ce n’est pas clair à 100% que Benzema, Modric et Asensio restent au Real Madrid, a laissé entendre le journaliste Edu Aguirre hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. On me transmet de la tranquillité au sein du club mais je ne comprends pas pourquoi rien n’a déjà été fait. »

Devant cette affirmation, Josep Pedrerol a tenu à calmer le jeu : « Madrid me transmet une tranquillité absolue au sujet de l’avenir de Benzema, a-t-il appuyé. Ils veulent renouveler Modric, mais cela dépendra de lui. » Pour mémoire, le présentateur d’El Chiringuito était aussi très serein pour la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été...

◻️"El Madrid me transmite 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐐𝐔𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐄𝐍𝐙𝐄𝐌𝐀".



👉"Quieren renovar a Modric, pero dependerá de él".



🚨Información de @jpedrerol en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/mktYChIop4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2023

Pour résumer Si Karim Benzema (35 ans) a bien démarré l’année 2023 en inscrivant un doublé contre Valladolid, l’attaquant du Real Madrid ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Tout comme Luka Modric, en fin de contrat en juin 2023.

Bastien Aubert

Rédacteur