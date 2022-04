Real Madrid - Mercato : retour aux sources pour Bale, revirement pour Hazard ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Gareth Bale va quitter le Real Madrid cet été après plusieurs années de bons services. L’attaquant gallois n’est plus aussi performant qu’il l’était autrefois et son attitude agace beaucoup les supporters du club merengues. Un départ est donc bel et bien inévitable, ce qui va permettre aux dirigeants du Real Madrid de libérer un gros salaire. Gareth Bale pourrait rebondir très vite.

Selon le média “ Wales Online“, deux clubs sont prêts à accueillir le gallois : Cardiff et Tottenham. Deux clubs que le joueur du Real Madrid connait bien puisqu’il les a déjà côtoyés dans le passé. Récemment, Bale avait effectué une saison en prêt à Tottenham où José Mourinho n’avait pas souhaité le conserver.

Par ailleurs, Kylian Hazard a assuré que son frère Eden ne souhaitait pas quitter le Real Madrid au mercato estival. « Il ne va ps quitter le Real Madrid jusqu’à ce qu’il montre qu’il est le plus fort là-bas, a-t-il affirmé au micro de la RTBF. Cela a toujours été son attitude, dans tous les clubs où il a joué. Si le président veut qu’il s’en aille et s’il sait qu’il n’aura plus l’occasion de jouer, alors oui je doute qu’il reste. Mais Eden ne souhaite pas partir et je ne crois pas qu’il partira.

Cardiff et Tottenham sont les pistes les plus chaudes pour accueillir Gareth Bale la saison prochaine. ✍️



Pour résumer Gareth Bale arrive en fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain. Le gallois ne sera pas conservé par sa direction et pourrait revenir aux sources. Cardiff et Tottenham aimeraient faire revenir Gareth Bale cet été.

