Real Madrid - Mercato : révélations explosives sur Ramos, le PSG roulé dans la farine ?

Sergio Ramos a vidé son sac hier en conférence de presse. D’abord ému et respectueux du Real Madrid, le défenseur central n’a pas pu s’empêcher de donner les raisons de sa non prolongation et jeter ainsi le discrédit sur Florentino Pérez.

Pourtant, le président du Real Madrid a été défendu par Josep Pedrerol. « Pérez n’a jamais entendu Ramos dire qu’il acceptait une prolongation d’un an et une baisse de salaire de 10% », a affirmé le présentateur de l’émission El Chiringuito hier soir.

Ramos demande 20 M€ de prime à la signature !

Mieux, le journaliste espagnol a fait une autre révélation explosive sur la vénalité de l’ancien capitaine du Real Madrid. « Ramos a demandé une prime à la signature de 20 millions d’euros un grand club d’Europe, a-t-il poursuivi. En plus, il lui réclame 15 millions d’euros net par an. »

Le club en question, que Pedrerol n’a pas nommé, a tout l'air du PSG. Durant cette même l’émission, José Alvarez a ainsi expliqué que Manchester City n’était pas en lice pour Ramos et que Manchester United ne souhaitait pas se positionner eu égard à des rancoeurs passées. Quant au Séville FC, on doute que le stoppeur espagnol souhaite dépouiller le club qui l’a révélé au plus haut niveau...

🚨 ¡NOTICIA de @jpedrerol! 🚨



🗣 "RAMOS le ha pedido 20 MILLONES de EUROS por PRIMA de FICHAJE a un CLUB grande de EUROPA"!



‼ "Pide 15 MILLONES netos por TEMPORADA" ‼ #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/lphsQpG4U1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2021