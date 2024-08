Real Madrid Mercato : Rodrygo ne se laissera pas pousser dehors par Mbappé

Si son nom est bel et bien cité comme le possible remplaçant de Julian Alvarez à Manchester City, Rodrygo Goes n’a aucune intention de quitter le Real Madrid cet été … et ce malgré l’arrivée de Kylian Mbappé qui va réduire considérablement son temps de jeu au sein de l’attaque des Merengue.

Alors que les Citizens ont pris langue avec la Maison blanche pour leur « 9 » brésilien et que Pep Guardiola lui-même a validé le dossier, la réponse de l’entourage a été très claire comme l’affirme le journaliste Mario Cortegana, sur sa chaîne YouTube : pas question d’écouter les offres de départ, si séduisantes soit elles.

Rodrygo Goes à City ? C’est un non ferme et irrévocable !

« L'entourage de Rodrygo a agi très rapidement ces derniers jours pour dire aux journalistes et aux communicants qu'il lui était impossible de quitter le Real Madrid cet été. C'est ainsi que je vous le transmets (…) Je pense qu'il ne va pas partir, car il débute comme titulaire cette saison. Je pense que nous allons voir un bon Rodrygo ».

