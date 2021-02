Real Madrid - Mercato : Sergio Ramos envoie un signal clair au PSG

La cause semble entendue pour Sergio Ramos. Le Real Madrid ne changera pas sa proposition de deux ans de contrat assortis d'une baisse de salaire de 10%. Le capitaine de 34 ans devrait donc quitter un club qu'il a rejoint en 2005, avec qui il a tout gagné, et une capitale qu'il affectionne d'autant plus que son épouse, Pilar Rubio, travaille dans les médias. Plusieurs clubs lui font la cour, dont le PSG. Dimanche, la presse anglaise assurait que Manchester United était en pole position dans l'esprit du joueur.

Il like une photo où Neymar lui demande de le rejoindre

Mais à en croire son action, ce n'est peut-être pas vrai. En effet, ce mardi, un fan du défenseur central a publié sur Instagram une photo de Ramos dialoguant avec Neymar, avec cette phrase imaginaire du Brésilien : "Sergio, si tu signes pour le PSG, je prolonge mon contrat le lendemain. Et après moi, Mbappé renouvellera aussi. Si tu rejoins le PSG, nous gagnerons au moins deux Ligue des champions”.

Une publication qui a beaucoup plu à Sergio Ramos puisque l'international espagnol l'a carrément liké ! Les médias espagnols ont sauté sur l'occasion, y voyant une main tendue au PSG. Qui, en plus, vient de se mettre d'accord avec Neymar pour une prolongation de quatre ans. Si c'est pas un signe…