Real Madrid, PSG - Mercato : Sergio Ramos tenté par un club français… de National !

Après sa larmoyante conférence de presse d'adieu, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid après seize années de bons et loyaux services. Le défenseur central n'a donné que deux indications concernant son avenir. La première, c'est qu'il ne signerait jamais avec le FC Barcelone ; la seconde, c'est qu'il ne retournerait pas dans son club formateur du FC Séville.

"Sa réponse est négative après de longues discussions"

Du coup, cela laisse place à toutes les extrapolations, même les plus folles. Car au milieu des clubs intéressés comme Manchester United, Manchester City, la Juventus Turin ou le Paris Saint-Germain, on trouve… Bourg-en-Bresse. Le pensionnaire de National 1 a expliqué sur son compte Twitter : "On a tenté de faire venir Sergio Ramos mais sa réponse est négative après de longues discussions".

De l'humour, bien évidemment. Pour rappel, le salaire annuel de Ramos au Real Madrid était de 12 M€. Au temps de la Ligue 2, il y a quelques années, le budget de Bourg-en-Bresse était de… 3 M€. Maintenant qu'il est englué dans le monde amateur, ça doit être beaucoup moins. Mais son coup aura fonctionné puisqu'on aura parlé de lui jusqu'en Espagne !

🤳🏼 On a tenté de faire venir Sergio #Ramos mais sa réponse est négative après de longues discussions... pic.twitter.com/FdaDzk0FuS — F. Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (@FBBP01) June 18, 2021