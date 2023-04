Real Madrid - Mercato : Tchouaméni déclassé et déjà sur le départ ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sale temps pour Aurélien Tchouaméni. Recruté pour 80 millions d’euros par le Real Madrid l’été dernier, l’international tricolore ne figure plus dans le onze de Carlo Ancelotti... Hier, le voir d'entrée contre Villarreal (3-2) alors que six titulaires du Camp Nou (Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Militao et Carvajal) ont démarré sur le banc en dit long des priorités de l’Italien et de l’ossature de l’équipe qui devrait débuter mercredi face à Chelsea (21h).

Liverpool prêt à mettre 80 M€ sur Tchouaméni ?

« Cela confirme aussi que Tchouaméni, auteur d’un match sérieux mais souvent esseulé au milieu défensivement, a rétrogradé dans la hiérarchie », confirme L’Équipe dans son édition du jour. Devant de tableau, le Real Madrid pourrait déjà être tenté de le vendre au mercato... avec un premier prétendant en approche. Selon El Nacional, les dirigeants de la Casa Blanca n’accepteront aucune offre en dessous de 70 millions d’euros mais sont au courant qu’une offre de Liverpool de 80 M€ pourrait tomber prochainement...