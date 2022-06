Real Madrid - Mercato : Tchouaméni laisse une dernière chance au PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il paraît que le Real Madrid s'est déjà mis d'accord avec l'AS Monaco et Aurélien Tchouaméni pour une arrivée à l'ouverture du marché des transferts. Que le deal tournerait autour des 90 M€ plus 10 M€ de bonus divers et variés. Que Casemiro aurait été mis au courant de ce recrutement mais que le Brésilien aurait tout de même reçu certaines garanties sur son temps de jeu la saison prochaine. Bref, tout les Merengue sont convaincus que le Monégasque portera un maillot blanc la saison prochaine.

Sauf que le principal intéressé n'a pas confirmé son départ pour l'Espagne dans une interview diffusée par Téléfoot ce dimanche matin. Au contraire, même, il a plutôt laissé la porte ouverte au PSG, qui souhaite également le faire venir : « C'est une position dans laquelle j'ai toujours voulu être. À partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs, ça veut dire que je fais de bonnes choses. Je n’ai pas encore fait de choix ». Un nouveau feuilleton à l'issue dramatique façon Kylian Mbappé serait-il en train de se jouer du côté du Bernabeu ?

Pour résumer Annoncé tout proche du Real Madrid, le milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni (22 ans) a juré n'avoir encore pris aucune décision concernant son avenir. Ce qui laisse un dernier espoir au PSG de l'attirer dans ses filets.

Raphaël Nouet

Rédacteur