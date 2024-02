Real Madrid Mercato : Tebas acte l'arrivée de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Dans un entretien à paraître demain dans L'Equipe, Javier Tebas acte l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine. Le président de la Liga, avocat de formation, est un grand amateur de pourcentages. Il en use régulièrement pour estimer les chances d'arrivée d'un joueur dans son championnat. Jusqu'à présent, il était resté prudent concernant celles de Kylian Mbappé. Mais depuis l'annonce de la non-prolongation du natif de Bondy, il s'est lâché...

"Il y a 99% de chances que Mbappé signe au Real"

"Sachant qu’il quitte le PSG, il y a 99% de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c’est d’ores et déjà signé, a d’abord indiqué le dirigeant espagnol. Si c’est une bonne nouvelle ? Bien sûr, pour le Real et pour le football espagnol. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. De mon point de vue, Bellingham, Haaland et Mbappé sont les trois joueurs dominants sur la planète, et deux sont au Real Madrid. Le Real a été très prudent financièrement et s’est préparé à la signature de Mbappé. Florentino Pérez ? Cela fait trois ans qu’il ne me parle pas. Mais cela me fait plaisir qu’ils engagent Mbappé. Et je profite de cet entretien pour lui envoyer le message que je suis ravi que le Real fasse de tels recrutements pour avoir une équipe d’envergure. Mbappé ? Il va nous aider, dans les prochaines années, à consolider tout ce que nous avons déjà fait."

Javier Tebas, le président de la Liga, confirme que le Real Madrid est en pole pour engager Kylian Mbappé. Et sans avoir besoin de vendre le moindre joueur pour rester financièrement dans les clous https://t.co/PudoJeCUqR pic.twitter.com/gGh2styHJA — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 23, 2024

