Real Madrid, PSG - Mercato : tensions autour d'Alphonso Davies ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Sport fait le point en ce début de week-end sur le dossier Alphonso Davies, ciblé par le Real Madrid cet été. Le latéral gauche canadien n'a plus qu'un an de contrat au Bayern Munich (jusqu'en 2025), et il a repoussé plusieurs propositions de prolongation.

Il voudrait venir au Real

Cette situation contractuelle commencerait à rendre nerveuse la direction du club bavarois, avec le Real Madrid comme principale menace et la volonté du Bayern de ne pas voir partir Davies libre, comme cela s'était passé pour David Alaba il y a un an et demi. Davies, lui, serait très intéressé par le Real. On pourrait donc se diriger vers une vente du joueur, cet été.

Podcast Men's Up Life