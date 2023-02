Real Madrid - Mercato : c'est bouclé pour la première recrue estivale !

Un mouvement est en bonne voie au Real Madrid, il serait même déjà acté. Il s'agit d'une arrivée ou plutôt d'un retour : celui de Fran Garcia.

Actuellement au Rayo Vallecano où il a disputé 18 matches cette saison (2 passes décisive), le latéral gauche de 23 ans, formé à la Castilla, va revenir au Real cet été. Selon Nicolo Schira, le club merengue s'apprête à lever sa clause de rachat. Son retour coûtera 5 M€ aux champions d'Europe. Le joueur est OK pour revenir, il va signer pour 5 ans.

