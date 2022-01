Real Madrid - Mercato : trois joueurs poussés dehors, 60 millions d'euros économisés !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le début des grandes manœuvres ? Ou juste quelques rumeurs supplémentaires ? Seule certitude, le Real Madrid accapare les esprits et notamment ceux des médias sportifs espagnols qui annoncent la couleur pour les prochaines semaines. En ligne de mire, en marge de la défaite ce jour sur la pelouse de Getafe, le mercato d'hiver et la volonté, paraît-il, du club de faire partir vite trois éléments indésirables.

Qui ? Selon le quotidien AS, il s'agit de Marcelo, Isco et de l'attaquant gallois, Gareth Bale. Carlo Ancelotti ne compterait plus sur eux et Florentino Perez, toujours selon AS, tenterait de revendre ces joueurs cet hiver pour éviter de les voir partir libres dans quelques mois. Si une telle opération permettrait au club merengue d'économiser la bagatelle de 60 millions d'euros, et ce dans l'optique de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland l'été prochain, on doute de la faisabilité.

Car pourquoi s'attacher les services de joueurs, certes talentueux cet hiver en payant une indemnité de transfert, alors qu'ils seront libres dans six mois ?