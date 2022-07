Real Madrid - Mercato : trois signatures en attente d'officialisations

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Il s'agirait de celle d'Eder Militão, Rodrygo et Vinicius Junior. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, les trois Brésiliens auraient tous trois signés leur nouveau contrat avec la Casa Blanca. Il ne manquerait plus que les officialisations. Vinicius Junior aurait prolongé jusqu'en juin 2027 tandis que Eder Militão et Rodrygo devraient désormais être liés au club madrilène jusqu'en juin 2028.

Éder Militão, Vinícius and Rodrygo have signed their new contracts with Real Madrid ⚪️🇧🇷 #RealMadrid



▫️ Militão: June 2028, €500m release clause.



▫️ Vinícius: June 2027, €1B release clause.



▫️ Rodrygo: June 2028, €1B release clause.



Official statements now up to the club. pic.twitter.com/wFsAJsZJFI