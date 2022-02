Real Madrid - Mercato : Tuchel contrarie Ancelotti avant le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes que Thomas Tuchel pense déjà au futur mercato estival. Alors que Chelsea devrait voir partir librement Christensen et Rüdiger, les blues vont devoir se renforcer dans le secteur défensif. Selon les informations du journal espagnol « AS », le coach allemand aurait demandé à ses dirigeants de signer le défenseur du Real Madrid Éder Militão.

L’opération s’annonce cependant difficile, car le défenseur brésilien, âgé de 23 ans, est sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid et touche un salaire de 3 millions d’euros par an. De plus, le club merengue n’est pas vendeur. Arrivé pour 50 millions d’euros, en provenance du FC Porto à l’été 2019, l’international brésilien est évalué à 60 millions d’euros par Transfermarkt.