Real Madrid - Mercato : Un ancien banni aurait renversé Zidane

Depuis son arrivée en provenance du FC Porto à l'été 2019, Eder Militao n'a guère les faveurs de Zinédine Zidane au Real Madrid. Dans l'ombre du duo Varane-Ramos, l'international brésilien est même en balance avec Nacho dans la hiérarchie des défenseurs centraux. De fait, son nom apparaît souvent dans la liste des joueurs que le Real ne retiendrait pas en cas d'offres intéressantes.

Militao aurait convaincu Zizou à Alaves

Mais selon Bernabeu Digital, la donne pourrait changer. Militao, que l'on croyait condamné après la piteuse élimination en Coupe du Roi à Alcoyano, vient de livrer un bon match à Alaves (4-1) et il aurait marqué des points auprès de Zidane. « Il a été rapide, attentif et discpiliné », note le média. Des qualités qui auraient donc convaincu Zidane de compter sur lui. Et de ne plus envisager son départ.