Real Madrid - Mercato : un ancien cador de l’ASSE et de l'OM bientôt à Madrid ?

Parti très tôt à Arsenal après un an seulement passé chez les professionnels à l'AS Saint-Étienne, William Saliba a véritablement éclaté aux yeux du grand public lors de ses prêts successifs à l'OGC Nice et surtout à l'Olympique de Marseille.

Revenu à Arsenal à l'été 2022, le défenseur central français s'est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Gunners et a prolongé, en juillet dernier, son contrat de trois saisons supplémentaires avec le club londonien, soit jusqu'en juin 2027.

Le Real Madrid pense à Saliba

Cela n'empêcherait pas le Real Madrid de surveiller le natif de Bondy, à en croire les informations du journaliste turc, Ekrem Konur. Avec sa défense centrale vieillissante, David Alaba, Antonio Rüdiger et Nacho ayant tous trois plus de 30 ans, les pensionnaires de Santiago-Bernabéu pourraient chercher du sang neuf à ce poste et William Saliba serait notamment ciblé.

🚨Real Madrid are monitoring the situation of Arsenal's 22-year-old French defender William Saliba. 🇫🇷 🔴 #AFC ⚪#HalaMadridpic.twitter.com/OW2FM6i5en — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 25, 2023

