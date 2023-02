Real Madrid - Mercato : un ancien de la maison veut revenir, Camavinga menacé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Pas simple de s'imposer au Real Madrid lorsqu'on y a fait ses classes. Et d'être issu des équipes de jeunes, comme c'est le cas de Miguel Gutierrez, n'offre aucuns garantie quant à une éventuelle place de titulaire au sein de l'équipe première.

Le latéral l'a appris à ses dépens, lui qui a quitté le Real l'été dernier en direction de Girona afin d'obtenir du temps de jeu. A quelques mois du mercato estival, Gutierrez est on ne peut plus clair : revenir à Madrid serait l'idéal. Et le conduirait automatiquement à être en concurrence avec le Français Eduardo Camavinga, replacé sur le côté gauche de la défense par l'entraîneur, Carlo Ancelotti.

A suivre.