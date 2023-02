Real Madrid - Mercato : un ancien du PSG pour remplacer Ancelotti et attirer Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

C’est une information qui va faire sourire certains supporteurs du PSG ! Selon les informations de Sport, si Carlo Ancelotti n’obtient pas de titre cette saison avec le Real Madrid, Florentino Perez penserait à lancer un nouveau projet sportif avec un nouvel homme à la tête de la Casa Blanca. Le quotidien sportif explique qu’un certain Mauricio Pochettino serait le favori pour remplacer l’entraîneur italien... avec en creux un hameçon pour attirer Kylian Mbappé à Madrid (les deux hommes s'entendent très bien).

Malgré son passage compliqué au PSG, les dirigeants du Real Madrid ne prêteraient pas attention à cet échec, « À Paris, il n'a pas pu travailler. Cette petite encoche sur son CV n'est pas prise en compte à Madrid et on le considère comme le premier candidat si Florentino décide de se réinventer une nouvelle fois. Il devance Tuchel et même Zidane qui n’a pas trouvé un projet qui le comble. », a expliqué le média catalan. Des informations à prendre avec des pincettes, même si chez les Madrilènes, le meilleur des entraîneurs est toujours sur un siège éjectable…