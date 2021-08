Real Madrid – Mercato : un ancien du PSG pour remplacer Varane ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

C'est le grand changement cet été dans la défense du Real Madrid. Après Sergio Ramos au PSG, Raphaël Varane va prendre la direction de Manchester United. Dans l'autre sens, David Alaba est arrivé, libre, en provenance du Bayern Munich. Et un autre joueur libre est sur les tablettes madrilènes.

D'après AS, le Real pense en effet à David Luiz. A 34 ans, l'ancien parisien avait été annoncé sur les tablettes de l'OM il y a quelques semaines, puis sur celles de l'Adana Demirspor, le club turc de Mario Balotelli. AS affirme que l'agent du Brésilien, Giuliano Bertoluci, a confirmé l'intérêt du Real Madrid, et qu'il demande 3 M€ par saison, en salaire, pour rejoindre le club merengue. A suivre...