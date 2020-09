Real Madrid - Mercato : un ancien du PSG ravive les tensions entre Pérez et Zidane

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Hier, Zinédine Zidane était présent en conférence de presse, à 24h du déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Betis Séville. Le Français a été interrogé sur la nécessité de recruter un attaquant pour seconder Karim Benzema. Une rumeur a annoncé un intérêt des champions d'Espagne pour Edinson Cavani, toujours sans club depuis son départ du PSG fin juin.

Effectif insuffisant pour Zidane

La semaine passée, le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse de la Sociedad (0-0). Au retour du pays Basque, Florentino Pérez et Zinédine Zidane se seraient entretenus pour faire le point sur la fin du mercato. Etant entendu que le président merengue n'a aucune envie de dépenser de l'argent cet été.

Mais Zidane n'est pas de cet avis. Avec Karim Benzema comme titulaire, Borja Mayoral, Mariano et Luka Jovic comme remplaçants, le Français ne se sent pas suffisamment armé pour mener de front Liga et Champions League. Il a vu qu'Edinson Cavani était toujours libre et se dit qu'il ferait une excellente affaire avec l'Uruguayen. Mais reste le plus difficile : convaincre son président.

Exclusiva: tensa reunión entre Florentino y Zidane por un refuerzo#RealMadrid https://t.co/kqLSIEQ4UL — Don Balón (@DonBalon) September 22, 2020

Effectif insuffisant pour Zidane

La semaine passée, le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse de la Sociedad (0-0). Au retour du pays Basque, Florentino Pérez et Zinédine Zidane se seraient entretenus pour faire le point sur la fin du mercato. Etant entendu que le président merengue n'a aucune envie de dépenser de l'argent cet été.

Mais Zidane n'est pas de cet avis. Avec Karim Benzema comme titulaire, Borja Mayoral, Mariano et Luka Jovic comme remplaçants, le Français ne se sent pas suffisamment armé pour mener de front Liga et Champions League. Il a vu qu'Edinson Cavani était toujours libre et se dit qu'il ferait une excellente affaire avec l'Uruguayen. Mais reste le plus difficile : convaincre son président.