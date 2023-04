Real Madrid - Mercato : un ancien joueur du FC Barcelone rêve du Real Madrid

Passé par le FC Barcelone, l'international brésilien Emerson Royal (24 ans, 8 sélections), qui évolue à Tottenham, souhaiterait quitter les Spurs cet été. Et d'après son père, le Real Madrid serait une destination rêvée...

« Il est temps pour mon fils de rejoindre une équipe qui se bat pour des titres, a-t-il confié à TalkSport. Je pense qu'il conviendrait bien à un géant comme le Real Madrid ». Des propos qui ont incité le joueur à calmer un peu le jeu... « Je n'ai jamais parlé de ça avec mon père et j'ai toujours été clair sur le fait que je suis heureux à Tottenham. »

Emerson Royal’s father said “we believe it’s time for him to joim team that fights for titles. I think he fits a giant like Real Madrid”.



Emerson replies: “I have never spoken to him about it and I have always made it clear that I am happy at Tottenham”, via @TalkSport. pic.twitter.com/sWFqvh9uNc