Real Madrid – Mercato : un ancien Merengue va remplacer Ancelotti

Plusieurs coachs ont été cités du côté d'Everton pour prendre la relève de Carlo Ancelotti, parti au Real Madrid, notamment celui de Christophe Galtier. Dernièrement, c'est le Portugais Nuno Espirito, ex coach de Wolverhampton, qui était annoncé comme le grand rfavori à la succession d'Ancelotti.

Mais d'après Sky Sports, c'est finalement Rafael Benitez qui va coacher les Toffees. L'ancien entraîneur du Real et de Naples connait bien Liverpool, puisqu'il avait coaché les Reds il y a quelques saisons (de 2004 à 2010).

Rafa #Benitez is getting closer to #Everton. The spanish coach and #Toffees will talk next week to complete the agreement until 2023 with option for 2024. #transfers #EFC https://t.co/bD9jj9z9fJ