Real Madrid Mercato : un appel du pied de Vinicius à Hakimi ?

Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce lundi, Sports Zone a révélé qu'Achraf Hakimi souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison et pourrait accompagner Kylian Mbappé au Real Madrid puisque le club merengue serait attentif à la situation du latéral droit marocain.

Vinicius s’affiche avec le maillot d’Hakimi

Et quelques heures seulement après les révélations de Sports Zone, l'ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Junior, s'est affiché avec le maillot du Maroc d'Achraf Hakimi sur sa dernière publication Instagram. Ce qui semble être un appel du pied du Brésilien au Marocain, formé à la Castilla et passé chez les professionnels de la Casa Blanca entre 2017 et 2020.

